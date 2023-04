Dopo la partita con la Primavera, Pietro Pellegri si è allenato con il gruppo ed è pronto per tornare contro l’Atalanta

Nella giornata di ieri, 25 aprile, il pubblico granata ha risposto presente al Filadelfia: allenamento a porte aperte con circa 2000 tifosi e tanto entusiasmo. Raggiungere l’Europa è molto difficile, ma mancano ancora 7 partite e il Torino spera di poter contare su Pietro Pellegri. L’attaccante italiano si è allenato con il gruppo ed è pronto per essere convocato sabato. Appuntamento alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Atalanta. Nello scorso fine settimana il numero 11 non era partito per Roma, ma si era unito alla formazione Primavera. Queste le parole di Ivan Juric prima di Lazio-Torino: “Visti gli infortuni passati, vogliamo mandarlo a giocare con la Primavera in modo che possa ritrovare le proprie sicurezze”. Contro il Lecce, nella sfida terminata 1-1, ha giocato 80 minuti ma non ha inciso. Nell’ultimo allenamento al Filadelfia però, è stato vivace e non ha avuto paura di usare il fisico nell’uno contro uno, si viaggia quindi verso il ritorno in Prima Squadra.

Gli infortuni e la stagione

Questa per Pellegri doveva essere la stagione della svolta, ma ancora una volta gli infortuni hanno inciso. Proprio quando sembrava aver trovato continuità (contro Udinese e Milan), a Bologna si è infortunato dopo 3 secondi e ha fatto fatica a riprendersi. Contro la Salernitana invece, stava per entrare in campo al posto di Sanabria, ma un piccolo fastidio muscolare lo ha fatto riaccomodare in panchina. Per lui 13 presenze in campionato condite da 1 gol, 1 assist e 2 ammonizioni. In Coppa Italia invece ha realizzato 2 gol in 2 presenze.