Fiorentina e Cremonese, in caso di vittoria della Coppa Italia, rappresenterebbero un ostacolo alla corsa europea del Torino

Al termine della 31ª giornata di Serie A si complica ulteriormente la corsa europea del Torino. Gli uomini di Simone Inzaghi e di Gasperini hanno battuto rispettivamente Empoli e Roma, senza compiere ulteriori passi falsi. Il distacco dal sesto posto è ormai di 12 punti: difficile immaginare una rimonta, soprattutto se la squadra su cui accorciare si chiama Inter. Decisiva, in quest’ottica, può essere la prossima gara contro l’Atalanta. Juric ha bisogno di una vittoria per tenere accese le ultime speranze per la qualificazione alla Conference League. Ma se in campionato il destino è anche nelle mani del Torino, la situazione è diversa in Coppa Italia.

Una tra Fiorentina e Cremonese può guadagnare un posto in Europa

La gara di andata tra Cremonese e Fiorentina è terminata per 2-0 in favore degli uomini di Italiano, che hanno un piede e mezzo nella finale di Coppa Italia. Tuttavia, i grigiorossi hanno ancora speranze di centrare la finale, contro una tra Juventus e Inter. I bianconeri sono ancora in attesa di conoscere il loro destino riguardo alla manovra stipendi e al caso plusvalenze, con il rischio di non poter disputare le coppe europee nella prossima stagione. Ecco perché al Toro potrebbe bastare anche un settimo posto al termine del campionato di Serie A. Settimo posto che diventerebbe inutile in caso di vittoria della Coppa Italia dei grigiorossi o della Viola, che guadagnerebbero l’accesso all’Europa League estromettendo i granata dalla Conference.

E l’Inter?

L’Inter è l’avversaria che in ottica Coppa Italia non dovrebbe destare preoccupazioni al club di Cairo. I nerazzurri, infatti, hanno buone possibilità di finire il campionato tra le prime 6 posizioni. Ai granata converrebbe che ad alzare la coppa siano proprio gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno pareggiato 1-1 la semifinale di andata all’Allinaz Stadium contro la Juventus.