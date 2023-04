Caso Juventus, ai bianconeri sono stati restituiti i 15 punti: cosa succede ora e quali sono i prossimi passi

La Juventus è riuscita a farsi restitutire i 15 punti di penalizzazione. Nell’ambito dell’inchiesta Prisma, riguardante sia le plusvalenze fittizie che la manovra stipendi, erano state trovate molte infrazioni, che portarono al -15 in classifica. Inoltre, in data 28 novembre 2022, tutto il CdA bianconero si è dimesso e tutti hanno ricevuto una multa e una squalifica. Il 20 gennaio 2023 la corte d’appello della Figc aveva inflitto la penalizzazione. La Juventus ha subito fatto ricorso, imbastendo anche un nuovo CdA molto più tecnico del precedente. Nella giornata di ieri il ricorso è stato parzialmente accolto e i punti sono stati restituiti.

L’evoluzione della vicenda

Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, aveva già dichiarato che vi erano “carenze da valutare” nelle motivazioni che avevano portato alla pena. La notizia era nell’aria e i bianconeri l’hanno fatta franca. Il verdetto è arrivato da parte del Collegio di Garanzia dello sport, adesso si torna alla Corte d’Appello Federale per un nuovo processo, ma intanto i punti sono stati restituiti. Più precisamente, la pena è stata sopsesa, ma la Juventus rischia una nuova penalizzazione. Infatti c’è sempre l’articolo 4, quello sulla lealtà sportiva, che è ancora in ballo. La Juventus rischia quindi di non partecipare alla prossima Champions League. I bianconeri hanno comunque un’opzione: convincere la Corte d’Appello a spostare l’afflittività. In questo modo la pena andrebbe a cadere sulla prossima stagione. Anche per quanto riguarda la manovra stipendi potrebbero cambiare le cose, con l’entrata in scena del patteggiamento. Intanto con i 15 punti riassegnati, la Juventus balza al terzo posto in classifica con 59 punti. Davanti ci sono Napoli (75) e Lazio (61), mentre seguono Roma (56), Milan (53) e Inter (51).