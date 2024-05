Le decisioni del Giudice Sportivo: Matteo Gabbia salterà Torino-Milan. Due giornate di squalifica per Henry dopo Verona-Torino

Dopo la 36^ giornata di Serie A, sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo. Matteo Gabbia, difensore del Milan, salterà la partita contro il Torino. Per Henry, espulso nel finale di Verona-Torino, ben 2 giornate di squalifica (campionato finito). Una giornata di squalifica anche per Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Multa di 3 mila euro al Verona, per aver lanciato in campo rotoli di carta. Di seguito, tutte le decisioni.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Calciatori espulsi Due giornate a: Henry (Verona) Calciatori non espulsi Una giornata a: Gabbia (Milan), Koopmeiners (Atalanta), Romagnoli (Lazio)