A partire dalla stagione 2024/2025, cambierà la regola per gli extracomunitari in Serie A: ecco cosa cambierà

Cambia una regola in Serie A, a partire dalla prossima stagione. Si tratta di quella sugli extracomunitari. Attualmente, se ne possono infatti tesserare 2. Uno per motivi sportivi, ovvero che abbia collezionato almeno 5 partite (in campo o in panchina) con la propria nazionale. L’altro invece, in sostituzione di un extracomunitario in rosa nella stagione precedente, che o è stato svincolato, o ceduto oppure ha ottenuto un passaporto comunitario. D’ora in poi saranno sempre 2, ma senza vincoli. Questo riguarda solo quelli che arrivano dalle squadre estere. Per quelli che provengono da squadre italiane, non c’è limite.

Le parole di Casini

Alla fine del Consiglio federale che si è tenuto oggi, ha parlato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda la Serie A siamo soddisfatti, erano oltre 10 anni che non veniva accolta una richiesta. Abbiamo deciso di adeguare il numero di calciatori extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione. In Francia possono prenderne 4, in Germania non c’è limite, in Spagna 3 e non parlo della Premier. Richiesta accolta: saranno 2 slot extracomunitari senza vincolo di sostituzione”.