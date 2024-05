Il tecnico allontanato dalla società bianconera dopo la vittoria in Coppa Italia e i fatti del match dell’Olimpico

E’ la seconda volta che la Juventus e Massimiliano Allegri si ritrovano in questa situazione. Il tecnico livornese, come nel 2019, è stato ufficialmente esonerato al terzo anno della sua seconda esperienza in bianconero, coronata dal successo nella finale di Coppa Italia ai danni dell’Atalanta. Una serata che ha permesso a Massimiliano Allegri di conquistare la sua quinta coccarda tricolore della carriera, ma che verrà sicuramente ricordata per quanto poi accaduto dagli istanti finali e oltre il triplice fischio. Azioni che saranno sicuramente pesate nella decisione della Juventus di chiudere anticipatamente un rapporto che si sarebbe poi probabilmente concluso dopo le due restanti gare di campionato. La decisione è maturata oggi pomeriggio, dopo un incontro alla Continassa tra il tecnico e la società. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus:

La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta.

Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia.

La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri.