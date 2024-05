In vista della sfida tra Torino e Milan, Stefano Pioli non potrà contare su Samu Chukwueze: il nigeriano ha subito un infortunio

Brutte notizie in casa Milan, dopo la vittoria contro il Cagliari di sabato sera. I rossoneri, che nell’ultimo turno di campionato hanno consolidato il 2° posto in classifica e conquistato ufficialmente la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana, dovranno fare i conti con l’assenza di Chukwueze in vista della trasferta di Torino. L’esterno nigeriano, partito titolare contro i sardi, è uscito all’intervallo a causa di un problema fisico. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra, che costringe di fatto l’ex Villareal a stare fuori per le ultime due partite della stagione. Un pericolo in meno per la squadra di Juric, che con un risultato positivo contro i rossoneri aumenterebbe le speranze di una qualificazione in Europa.

Giroud saluta il Milan

Intanto, nella giornata di oggi, Olivier Giroud ha ufficializzato l’addio al Milan a fine stagione. L’attaccante francese, arrivato in Italia nell’estate del 2021, saluta così il club rossonero dopo tre stagioni insieme, arricchite dalla vittoria di uno Scudetto. Il futuro dell’ex campione del mondo è già definito: Giroud andrà a giocare in MLS. Il Milan perde così un attaccante esperto e un bomber di razza, capace di segnare 48 gol da quando è arrivato in Italia di cui 4 al Toro.