Impresa del Como che dopo ben 21 anni, torna in Serie A. Basta il pareggio contro il Cosenza grazie al gol di Verdi

Impresa del Como in Serie B. La squadra lombarda pareggia in casa per 1-1 contro il Cosenza, grazie ad un rigore di Verdi nel finale, tornando dopo ben 21 anni in Serie A. Complice la sconfitta del Venezia, per 2-1 in liguria contro lo Spezia, è festa del Como. Promozione diretta, visto il secondo posto dietro al Parma.