Il serbo, arrivato sotto la Mole a gennaio, ci ha messo quasi tre mesi a sbloccarsi: il gol contro la Lazio vale molto più di tre punti

83 giorni: questo il tempo necessario a Ivan Ilic per sbloccarsi davvero. Arrivato il 30 gennaio dal Verona, si è barcamenato tra rodaggio e infortuni, senza riuscire a dare concretamente prova del suo potenziale fino a ieri. L’osticità di un’avversaria come la Lazio non l’ha fermato anzi: motivato dalla sfida e dalla prestazione di squadra particolarmente positiva, ci ha messo solo 43 minuti per andare a segno, realizzando così il suo primo gol in granata. Uno di quelli pesanti, che non vale solo 3 punti.

Ilic, un gol che vale più di tre punti

Grande personalità e tecnica sono confluite tutte in quel tiro, arrivato senza pensarci troppo ma sufficientemente potente da indurre Provedel all’errore. Un siluro dalla distanza in stile Baselli, nato da un assist di Vlasic unito a un carpe diem che mancava da tempo, rendendo il serbo, il tredicesimo marcatore granata di stagione. “Ci mancava uno come Ilic a centrocampo: ha un grande potenziale. […] Piano piano si sta inserendo e va bene così. La squadra oggi è stata matura, ha dominato, sono stra soddisfatto“, questo il commento di Juric, che lascia poco spazio ai dubbi.

Toro, si può sognare in grande

Le prospettive sono buone, soprattutto se si tiene conto della giovane età di Ilic, soddisfatto di sè stesso dopo la prima rete in granata: Sono stati giorni lunghi senza gol, ma sono contento, abbiamo fatto una grande partita e portato i 3 punti a casa. Primo gol? Spero che diventino tanti, vogliamo continuare così. L’importante è che siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Dopo il gol, eravamo tutti con la testa e concentrati per raggiungere l’obbiettivo“. Segnali importanti non solo a livello individuale, ma anche di squadra e lo sa bene il centrocampista ex Verona. E se sognare non costa nulla, perchè non farlo fino in fondo? Lui, che non manca di certo di coraggio, lo sta facendo: “Siamo più uniti, crediamo nell’ Europa: dipende da noi. Ogni partita è dura, dobbiamo pensare di poter fare anche meglio di oggi”.