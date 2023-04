Nikola Vlasic protagonista di una grande prestazione nella vittoria contro la Lazio: il trequartista croato è tornato

Quella di ieri sera è stata una vera e propria impresa del Toro. La Lazio, seconda in classifica, con la migliore difesa e il secondo migliore attacco del campionato, è stata battuta dal Torino. Nikola Vlasic è tornato a giocare sulla trequarti ed è stato protagonista di una grande prestazione. Suo tra l’altro l’assist per il gol di Ilic che ha deciso il match. Una serpentina con il destro (4 tocchi) e poi passaggio con il sinistro per il serbo classe 2001, che da fuori ha battuto Provedel. Il numero 16 granata, contro la Roma e la Salernitana aveva giocato a centrocampo. Adesso Ivan Juric lo ha spostato di nuovo sulla trequarti e le ripsoste sono state ottime: tanti passaggi precisi, tanto movimento e tante protezioni del pallone. Dopo il Mondiale con la sua Croazia, aveva perso brillantezza, ma adesso è tornato.

Le parole e la stagione

Al termine della partita, ha parlato così: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene con la palla, nel secondo abbiamo difeso altrettanto bene. Sono felice per me e per tutta la squadra, la mia forma sta crescendo”. Ben consapevole dei propri mezzi, si è dimostrato soddisfatto e in queste ultime sette partite può dare tanto alla squadra. Juric su di lui aveva detto: “È un grande uomo, so qual è il suo valore. Cercheremo di sfruttarlo al meglio in queste ultime partite”. Il breve periodo da centrocampista è servito per essere rilanciato, ma ora è tornato pericoloso in zona offensiva. Terzo assist per lui in campionato, mentre i gol sono 4, in un totale di 27 partite. Arrivato in prestito dal West Ham, il suo diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro più 3 di bonus.