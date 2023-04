Solo qualche fiammata per l’attaccante granata con la Primavera: titolare contro il Lecce, ha avuto un paio di occasioni

Categoria diversa ma stesso risultato: mandare Pellegri con la Primavera non ha portato gli effetti sperati per ora. In campo da titolare contro il Lecce, capolista, l’attaccante non è riuscito a incidere a dovere nonostante età, fisicità ed esperienza a suo favore. Certo, era un test soprattutto sulla tenuta fisica, un modo per ritrovare sicurezza, però nonostante l’abbia cercato il gol non è arrivato.

Pellegri, partita di alti e bassi contro il Lecce

Un inizio di partita promettente per l’ex Genoa, che si eè subito messo in luce. La prima occasione arriva intorno al 10′ del primo tempo. L’attaccante granata riceve palla e calcia di potenza in porta. Il tiro è però troppo centrale e finisce dritto tra i guantoni del portiere avversario. Ci sono poi un paio di tiri deviati che fanno ben sperare. Con lo scorrere dei minuti, si riducono le fiammate fino a fine primo tempo, dove ritrova qualche occasione, ma non la sfrutta. La seconda parte del match lo vede più nervoso e disattento e sfocia in qualche fallo di troppo che gli fa ricevere il cartellino giallo al 27′. Lo staff, in accordo col giocatore, lo sostituisce poco dopo, lasciando spazio all’autore del gol Giacomo Corona.

Toro, tanto lavoro da fare sull’attaccante

“Visti gli infortuni passati, vogliamo mandato a giocare con la Primavera in modo che possa ritrovare le proprie sicurezze“, queste le parole di Juric per spiegare la scelta cin conseguente assenza del numero 11 con la Lazio. Solo 1 gol in 13 presenze totale, la maggior parte delle quali di pochi minuti. Non è anocra pronto per la continuità e fatica a trovarla anche a causa della precarietà fisica e mentale che lo affligge da tempo. Per recuperare a pieno regime serve tempo, e lo sa bene il tecnico, che ha scelto di privarsene temporaneamente. Il lavoro da fare è però ancora tanto, che sia con la prima squadra o con la Primavera.