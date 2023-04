Bilancio a favore dei biancocelesti quello dei precedenti tra Lazio e Torino: ma i granata si fanno rispettare con 33 pareggi e 11 vittorie

Manca sempre meno a Lazio-Torino: i biancocelesti sono ormai lanciati verso un posto in Champions League, visti i 61 punti in classifica. Il Toro, invece, è bloccato all’undicesima posizione, con pochissime possibilità di centrare una qualificazione in Europa. Sono 67 le gare disputate allo Stadio Olimpico tra i due club, con il seguente bilancio: 11 vittorie per il Toro, 33 pareggi e 23 sconfitte. Il risultato più frequente è l’1-1, verificatosi in due delle ultime tre gare e in 17 occasioni totali. Gli uomini di Sarri sono reduci da 4 vittorie consecutive e non perdono in Serie A dall’11 febbraio: servirà una gara perfetta agli uomini di Juric per strappare dei punti e smuovere la classifica.

L’ultima vittoria del Torino è targata Mihajlovic

L’ultima vittoria granata in casa della Lazio risale all’11 dicembre 2017 (1-3 il finale). A condizionare la partita fu l’espulsione di Ciro Immobile nei minuti di recupero del primo tempo. Il Toro rientrò dagli spogliatoi con l’intenzione di portare a casa i 3 punti e riuscì a vincere grazie ai gol di Berenguer, Rincon ed Edera. A nulla era servita la rete di Luis Alberto, che aveva accorciato momentaneamente le distanze. Sulle rispettive panchine sedevano Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic.

La vittoria del 1974/1975

Quella del 1974/1975 fu la vittoria con maggior numero di reti per i granata. Il match terminò 1-5, contro una Lazio campione d’Italia in carica e priva del suo allenatore Maestrelli, ricoverato per una sospetta colecisti. In grande spolvero Ciccio Graziani, protagonista di una doppietta nel primo tempo. A prendersi la scena nella seconda frazione di gioco fu invece Pulici, autore di una tripletta. Inutile il gol del bomber biancoceleste Chinaglia. I tifosi laziali scatenarono una violenta protesta nei confronti della squadra e fu necessario l’intervento della polizia, armata di manganello.

Lazio-Torino, lo 0-0 che salvò i granata

Il 18 maggio del 2021 si è giocato il Lazio-Torino più importante degli ultimi anni: la squadra granata, allenata da Davide Nicola, riuscì a strappare uno 0-0 preziosissimo che permise di conquistare l’aritmetica salvezza con 90 minuti di anticipo, evitando lo spareggio della morte con il Benevento all’ultima giornata. Fu una partita ricca di emozioni: al 70′ Sanabria colpì un palo, all’83’ Immobile (a cui nel primo tempo fu annullato un gol) calciò sempre sul palo il rigore del possibile 1-0 e poi, al 96′, Lazzari si divorò la rete della vittoria colpendo anche lui il legno.