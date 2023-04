Ivan Juric e Maurizio Sarri si affronteranno sabato allo stadio Olimpico: i precedenti tra i due allenatori

Il Torino si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Roma contro la Lazio, in programma sabato 22 aprile alle ore 18:00. La sfida tra granata e biancocelesti vedrà affrontarsi anche Maurizio Sarri e Ivan Juric, due allenatori esperti e che hanno dato alle proprie squadre identità diverse tra loro: la Lazio fa della velocità e del possesso palla le sue armi migliori, mentre il Toro del serbo è solitamente una compagine più “sporca” e fisica. Ma quali sono i precedenti tra i due allenatori?

Juric contro Sarri, i numeri

Juric affronterà la Lazio per l’undicesima volta in carriera da quando è diventato un allenatore. Il tecnico serbo ha collezionato 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte contro i capitolini: un bilancio non del tutto entusiasmante. In veste di allenatore del Toro, però, Juric ha affrontato Sarri solo in 3 occasioni: tutte e tre le gare sono finite in pareggio. In totale, tuttavia, il croato ha affrontato il tecnico toscano in 8 occasioni, ottenendo solo 1 successo. Maurizio Sarri ha invece affrontato il Torino in 15 precedenti, collezionando 8 vittorie, 1 sconfitta e 6 pareggi. Bilancio decisamente positivo per l’allenatore biancoceleste, che perse l’unica gara contro il Toro in Serie B, quando sedeva sulla panchina del Pescara.

La vittoria di Juric

Juric ha battuto in una sola occasione il tecnico dei biancocelesti, quando sedeva sulla panchina del Verona. Era l’8 febbraio 2020 quando al Bentegodi arrivava la Juventus di Sarri e Cristiano Ronaldo: proprio CR7 sbloccò la gara nella ripresa, centrando il decimo gol consecutivo con i bianconeri. I giallobù completarono poi una gran rimonta firmata da Borini e da un rigore di Pazzini a 5 minuti dal 90′, fissando il risultato sul 2-1.