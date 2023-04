Perr Schuurs, scontata la squalifica contro la Salernitana, sarà a disposizione di Juric per Lazio-Torino: Rodriguez può tornare a sinistra

Il Torino prosegue la preparazione in vista della complicata trasferta di sabato 22 aprile in programma alle ore 18:00 contro gli uomini di Sarri. Juric è alle prese con qualche acciacco a centrocampo, ma potrà contare nuovamente su Perr Schuurs, che aveva saltato la gara contro la Salernitana per squalifica. Il tecnico si era dunque affidato a una difesa a tre formata da Djidji, tornato titolare dopo 4 gare, Buongiorno e lo stesso Rodriguez, spostato nel ruolo di braccetto sinistro.

Rodriguez, ballottaggio sulla sinistra

Con il ritorno di Schuurs Juric dovrebbe fare nuovamente affidamento al solito trio, composto dall’olandese, Buongiorno e uno tra Gravillon e Djidji. L’ivoriano, nelle ultime settimane, ha sofferto di pubalgia e l’allenatore gli ha riservato uno scarso minutaggio. Ora che il problema sembra superato resta comunque aperto un piccolo ballottaggio tra i due, per occupare l’ultimo posto disponibile in difesa. In questo modo Rodriguez tornerebbe a occupare il suo ruolo naturale, quello di terzino sinistro. Al suo posto, contro i campani, Juric aveva schierato dal primo minuto Vojvoda.