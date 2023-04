Pietro Pellegri aveva accusato un fastidio nel riscaldamento di Salernitana-Torino: Juric lo recupera per la Lazio, ma giocherà Sanabria

Stagione non semplice quella di Pietro Pellegri con la maglia del Torino. L’attaccante, infatti, è tormentato da problemi fisici che non gli permettono di esprimersi al meglio e di trovare continuità. Il classe 2001 ha saltato ben 11 partite a causa degli infortuni: il bicipite femorale lo aveva costretto a stare fuori da novembre a gennaio prima, e da febbraio a marzo poi. Contro i campani un nuovo fastidio, che però è rimasto tale: fortunatamente gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso problemi più gravi e in questi giorni ha potuto allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra. A Roma ci sarà, ma le gerarchie di Juric sembrano chiare: al momento il titolare è Sanabria.

I numeri di Pellegri e Sanabria a confronto

Pellegri ha giocato finora 13 partite – decisamente poche – e solo 4 da titolare. In Serie A ha totalizzato 397 minuti, collezionando un gol e un assist. Decisamente meglio ha fatto in Coppa Italia, in cui ha segnato 2 gol in 2 partite, ma con squadre di Serie B come Palermo e Cittadella. Ben diverso il rendimento di Antonio Sanabria, che sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera. Il paraguaiano è a un passo dal raggiungere la doppia cifra: sarebbe la seconda volta in carriera dopo le 11 reti con lo Sporting Gijon messe a segno nel 2015/2016. Per l’ex Real Betis sono arrivati 5 gol nelle ultime 8 partite, che hanno contribuito a renderlo un titolare inamovibile nelle gerarchie di Ivan Juric. Il totale è di 9 reti e 2 assist in 25 presenze.