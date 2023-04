Quando Juric era allenatore del Verona, il cartellino del difensore era di proprietà dei veneti: i due si sono sfiorati in passato

Nonostante la stagione debba ancora giungere al suo termine, il Torino pensa già ai prossimi movimenti di calciomercato. Davide Vagnati è stato visto in Turchia, mentre parlava con l’intermediario di Rayyan Baniya, difensore del Karagmuruk che interessa ai granata. Potrebbe essere un rinforzo per la prossima stagione e si tratta di un giocatore che Ivan Juric conosce, anche se non molto bene. Infatti il giocatore turco, nato a Bologna, è cresciuto nel settore giovanile di Modena e Verona. Prima di finire nella squadra allenata da Andrea Pirlo in Turchia, è stato girato in prestito in Serie C al Renate e al Mantova. Quando Juric era sulla panchina dell’Hellas Verona, il classe 1999 era di proprietà dei gialloblù. Ha giocato anche nella Primavera degli scaligeri, non ha mai fatto un ritiro estivo con il tecnico croato, ma quest’ultimo avrà sicuramente sentito parlare di lui.

Baniya: il giocatore

Il contratto di Rayyan Baniya con il club turco scade nel 2025. Si tratta di un prospetto giovane e interessante, dotato di una buona stazza fisica e che conosce bene il calcio italiano. Le sue caratteristiche potrebbero conciliare con le richieste dell’allenatore granata. Questa è la sua seconda stagione nel massimo campionato turco e ha segnato 2 gol in 19 partite. Nato in Italia da padre beninese e madre turca, possiede il doppio passaporto: italiano e turco.