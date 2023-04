La risoluzione del contratto di Simone Zaza ha portato a una minusvalenza: è quanto si legge dal bilancio del Torino

Ci sono giocatori che si ricordano con piacere, che hanno fatto la storia del Toro e altri un po’ meno. Uno di questi è Simone Zaza, che quest’estate ha risolto il suo contratto con il Torino. Nei giorni scorsi inoltre, è stato reso noto il bilancio del 2022 e sono emersi dettagli interessanti. Per quanto i conti dei granata siano migliorati tantissimo rispetto agli scorsi anni, sono ancora in rosso e salta all’occhio la voce riguardante le minusvalenze. Nella tabella di pagina 2 è riportato che il Torino ha prodotto minusvalenze per 3,761 milioni di euro. Sucessivamente, a pagina 52, c’è scritto che sono riconducibili alla risoluzione del contratto di Simone Zaza.

La situazione contrattuale di Zaza

Dal bilancio del 2018 risulta che Simone Zaza è costato in totale 15,6 milioni di euro. Nel 2018 era arrivato in prestito dal Valencia (che lo aveva preso dalla Juventus), poi è stato riscattato e aveva firmato per 5 anni, fino al 2024. Con Belotti non c’è mai stata intesa, tanta panchina e prestazioni senza voglia. Qualche gol l’ha fatto, ma è sempre stato fischiato dalla tifoseria, anche per il suo passato in bianconero. Ivan Juric ha provato a inserirlo nel suo progetto lo scorso anno, ma poi non si è più visto, fino alla risoluzione arrivata in estate. Avendo firmato per 5 anni (che poi sono stati 4), ha prodotto una minusvalenza di 3,12 milioni. Ora è senza squadra e il valore del cartellino, arrivato a toccare i 25 milioni in Spagna nel 2018, vale meno di 1 milione.