L’attaccante sarà prestato alla squadra di Scurto per la partita contro il Lecce. Juric: “Deve ritrovare sicurezza”

Lo scorso anno, proprio all’Olimpico contro la Lazio, Pietro Pellegri aveva segnato il suo primo gol con la maglia del Torino. Domani non potrà però ripetersi: nonostante il fastidio muscolare accusato durante il riscaldamento contro la Salernitana non si sia rivelato un problema grave, l’attaccante non sarà convocato per la trasferta contro i biancocelesti ma sarà prestato alla Primavera di Giuseppe Scurto per il match di alta classifica contro il Lecce. “Deve ritrovare le proprie sicurezze, per questo preferiamo domani farlo giocare con la Primavera” ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa. L’obiettivo della società granata è quello di recupera Pellegri sotto tutti i punti di vista, sia quello fisico che psicologico per questo verrà ora prestato alla Primavera,