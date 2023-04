Alla vigilia della partita contro la Lazio, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha presentato così la gara in conferenza stampa

E’ la vigilia di Lazio-Torino e, come sempre prima di una partita, il tecnico granata Ivan Juric presenta in conferenza stampa la sfida. Ecco le sue parole: “Le tre partite contro la Lazio di Sarri sono state tutte belle, tre pareggi molto combattuti. Sappiamo le loro qualità, il loro modo di giocare e che hanno grandi giocatori che possono decidere le partite. Ma come abbiamo fatto bene le precedenti tre partite, possiamo fare bene anche domani. Loro giocano palla avanti, palla indietro. Adesso abbinano anche il lancio lungo in certe situazione, giocano sempre gli stessi e hanno una grande conoscenza di loro stessi”.

Su Ricci e Pellegri

“Ricci non aveva niente alla fine, si era spaventato ma da mercoledì è in gruppo. Ricci ci sarà domani. Anche Pellegri non era nulla ma per lui è un discorso diverso, visti gli infortuni passati, vogliamo mandato a giocare con la Primavera in modo che possa ritrovare le proprie sicurezze”.

Vlasic centrocampista

“Vlasic a centrocampo può diventare un’opzione, non pensavo all’inizio ma le ultime due partite hanno dimostrato che ho una scelta in più in quella posizione. Magari da non utilizzare in tutte le partite ma è comunque un’opzione da alternare a Ricci, Linetty e gli altri”.

Sulle motivazioni della squadra

“Io la squadra la vedo molto motivata. Bisogna migliorare, accettare anche gli errori, ma contro la Salernitana è stata fatta una partita splendida per quanto creato e quanto non concesso agli avversari. Se guardate i dati della partite ve ne accorgete. Io vedo tante motivazioni nei giocatori, anche durante la settimane. Non vedo un calo, anzi vedo una crescita in tanti di loro. Certo, adesso giochiamo contro la Lazio che è una squadra che anche se fai tutto perfetto può farti male”.

Sui suoi giocatori

“Io penso che la squadra adesso ha tre punti in più rispetto all’anno scorso, penso che alcuni giocatori come Sanabria, Radonjic, Miranchuk e tanti altri stiano facendo la migliore annata della loro carriera. Quello che mi dispiace sono i punti persi contro il Sassuolo e la Salernitana, vedendo anche come sono andate le partite e le statistiche”.

Su Sanabria

“Sanabria trequartista? Io lo conosco da quando era al Betis che lo seguivo. Lui è un trequartista in fase offensiva ma in quella difensiva non gli puoi chiedere di fare il lavoro da trequartista. Abbiamo trovato un equilibro adesso, non gli si può chiedere le cose che si chiedono a un classico numero 9 ma è migliorato tanto negli ultimi metri. Per quello mi dispiacciono i fischi, perché vedo tanti miglioramenti in tanti giocatori che stanno facendo la loro migliore stagione. Può anche giocare con un altro attaccante che ha caratteristiche diverse”.

Su Radonjic e Karamoh

“Radonjic sta avendo un percorso umano fantastico, sta cambiando proprio pelle come uomo. Contro la Salernitana ha fatto una partita splendida, gli è mancato solo il gol. Karamoh anche sta facendo bene, ho due opzioni che per un allenatore è sempre una bella cosa”.

Sulle occasioni

“La Salernitana era tutta chiuso ma abbiamo creati tante palle-gol, contro la Roma è più difficile creare occasioni, hanno giocato con una fisicità che gli permette di fare bene la fase difensiva. La Lazio è una squadra che sa fare bene tutte e due le fasi, bisogna essere bravi a giocare bene”

Sugli esterni

“Vojvoda contro la Salernitana ha fatto una bella partita, Lazaro l’ho visto in difficoltà come condizione. Domani dovrò scegliere tra Rodriguez e Vojvoda a sinistra più che Lazaro, che magari lo farò entrare a partita in corso”.