Le possibili scelte di Juric: Ricci a disposizione, può giocare dal 1′, sulla fascia sinistra ballottaggio tra Rodriguez e Vojvoda

In campo contro una delle squadre più in forma del momento, la Lazio: non per questo il Toro si snaturerà, perché la formazione che Juric schiererà domani alle 18 sarà molto simile a quella “tipo”, già vista nelle ultime uscite. Con delle differenze ovviamente, perché in difesa ci sarà di nuovo Schuurs: l’olandese ha scontato la squalifica e sarà al centro della difesa. Al suo fianco, a destra, uno tra Djidji e Gravillon, mentre dalla parte opposta agirà Buongiorno se Rodriguez sarà scelto ancora una volta per giocare sulla fascia.

Il centrocampo di Juric

In mezzo al campo ci sarà Ricci regolarmente. L’ex Empoli era uscito anzitempo domenica per un problema al polpaccio ma gli esami hanno escluso lesioni: il mediano potrebbe fare coppia con Ilic. Una freccia all’arco di Juric resta anche Vlasic, che all’allenatore piace anche a centrocampo, più arretrato rispetto alla sua classica posizione, senza dimenticare Linetty. Sulle fasce spazio a Singo, a destra, mentre come detto a sinistra potrebbe agire il capitano del Toro, in ballottaggio con Vojvoda (Lazaro, a detta di Juric, non è ancora in condizione per giocare dall’inizio).

Ballottaggio sulla trequarti

L’uomo più in forma sulla trequarti è Radonjic: tanto che toccherà di nuovo al serbo indossare una maglia da titolare. Al suo fianco uno tra Miranchuk e Vlasic mentre a guidare l’attacco sarà Sanabria. Niente ballottaggio con Pellegri: l’ex Milan sarà in campo al mattino con la Primavera.

Le possibili scelte

Ecco la probabile formazione:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Gineitis, Linetty, Adopo, Vlasic, Karamoh, Seck. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zima, Vieira, Pellegri