La probabile formazione della Lazio per la sfida contro il Torino: in attacco il tridente Felipe Anderson-Pedro-Zaccagni

La 31^ giornata di campionato è alle porte e il Torino affronterà la Lazio in trasferta. Fischio d’inizio questa sera, alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra allenata da Maurizio Sarri è alla ricerca di punti per confermare il secondo posto. Da quando sono stati eliminati dalle altre competizioni, in campionato hanno messo la quinta e ora si trovano a 62 punti, sotto il Napoli primo a 75. Gara complicatissima per il Toro, che non dovrà commettere errori. Lo squalificato della partita è uno soltanto: Danilo Cataldi per i biancocelesti, diffidato e ammonito nello scorso match contro lo Spezia. Tra le fila dei laziali recupero a sorpresa per Ciro Immobile, in seguito all’incidente di domenica scorsa è rimasto qualche giorno in osservazione ma ieri era già in campo con la squadra.

Lazio: Vecino in mezzo al campo

La Lazio scenderà in campo con il consueto 4-3-3. In porta confermato Provedel, preferito come sempre a Maximiano. Difesa a quattro composta da Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. I tre in mezzo al campo saranno Sergej Milinkovic-Savic, Vecino e Luis Alberto. Infine nel tridente d’attacco, Pedro prenderà il posto di Immobile. Ai suoi lati Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra.

La probabile formazione della Lazio

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic S., Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. A disp. Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Pellegrini, Marcos Antonio, Gila, Radu, Fares, Basic, Romero, Immobile, Cancellieri. All. Sarri.

Squalificati: Cataldi