Rayyan Baniya, difensore turco classe 1999 del Karagumruk, è finito nel mirino del Torino: ecco di chi si tratta

Davide Vagnati è stato avvistato in Turchia con l’intermediaro di Rayyan Baniya. Il difensore turco è finito nel mirino del Toro e potrebbe arrivare in granata la prossima stagione. Classe 1999, attualmente è in forza al Karagumruk, squadra della massima serie turca allenata da Andrea Pirlo. Il suo contratto con il club turco scade a giugno del 2025.

Baniya, la carriera

Rayyan Baniya è nato a Bologna il 18 febbraio del 1999 da padre beninese e madre turca. Possiede due passaporti: quello italiano e quello turco. Calcisticamente è cresciuto tra le giovanili del Modena e del Verona. Prima di finire in Turchia, è stato girato in prestito al Mantova (2 volte) e al Renate. Si tratta quindi di un giocatore cresciuto in Italia, che ha giocato in Serie C e che infine è stato lanciato da Pirlo in Turchia. Di piede destro, gioca come difensore centrale con la maglia numero 99. La squadra in cui gioca è piena di calciatori italiani: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Fabio Borini, Andrea Bertolacci e Matteo Ricci (ci gioca anche Adem Ljajic). In stagione quest’anno ha totalizzato 19 presenze, condite da 2 gol e 3 ammonizioni. Alto 1 metro e 94 centimetri, è sbarcato in Turchia nell’estate del 2021 e si sta facendo notare con ottime prestazioni.

Baniya, caratteristiche tecniche

Si tratta di un difensore affidabile e dotato di una buona stazza fisica. Una delle sue caratteristiche principali è quella di strappare da un’area di rigore all’altra. Anche se si trova in isolamento, sa reggere l’aggressione dell’attaccante e può benissimo giocare in una difesa a tre.