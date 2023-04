Il Torino è tormentato da infortuni muscolari nella stagione in corso: Vlasic, Singo, Miranchuk, Pellegri, quanti stop!

Ivan Juric e il Toro devono fare i conti con tanti problemi muscolari, che stanno attanagliando la stagione della squadra. Gli infortuni hanno colpito in particolare Singo, Vojvoda, Ola Aina, Ricci, Vlasic, Miranchuk, Radonjic, Sanabria e Pellegri. Praticamente un’intera squadra titolare. A farne le spese è ovviamente il rendimento del club, con l’allenatore costretto ad adattare giocatori in altri ruoli, come successo con Vlasic contro Roma e Salernitana dopo l’infortunio di Ricci. Lo stesso Juric ha poi affrontato il problema in conferenza stampa: “Abbiamo avuto troppo infortuni, specialmente al soleo. Bisogna capire se è colpa del campo, del prato del Filadelfia che è troppo duro o se abbiamo sbagliato qualcosa”. Fatto sta che il tecnico raramente ha avuto l’intero organico a disposizione e ciò ha senza dubbio influito sulla classifica granata.

Il riepilogo infortuni

Vediamo allora quali sono tutti gli infortuni di natura muscolare in cui sono incappati i giocatori del Torino nel corso di questa stagione (nell’elenco che segue sono presi in esame solamente gli infortuni muscolari e sono esclusi tutti quelli di natura traumatica o alle articolazioni):

SINGO – Problema al bicipite femorale: assente nella 15ª giornata.

VOJVODA – Problema muscolare: assente nella 1ª, 7ª e 8ª giornata.

AINA – Problema al bicipite femorale: assente dalla 12ª alla 19ª giornata. Problema muscolare: assente dalla 28ª alla 30ª giornata.

RICCI – Infortunio al soleo: assente dalla 4ª all’8ª giornata. Infortunio al soleo: assente alla 22ª e 23ª giornata. Infortunio al soleo alla 30ª giornata.

LUKIC – Infortunio al polpaccio: assente alla 14ª e 15ª giornata.

ILKHAN – Affaticamento muscolare: assente alla 12ª giornata.

VLASIC – Distrazione mio fasciale del retto femorale della coscia destra: assente dalla 23ª alla 26ª giornata.

MIRANCHUK – Problema al bicipite femorale: assente dalla 2ª alla 7ª giornata. Problema agli adduttori: assente nella 27ª giornata

RADONJIC – Affaticamento muscolare: assente nella 21ª giornata.

KARAMOH – Infortunio al polpaccio: assente dalla 26ª alla 28ª giornata.

SANABRIA – Affaticamento muscolare: assente nella 10ª giornata.

PELLEGRI – Problema gli adduttori: assente nell’ 8ª giornata. Problema al bicipite femorale: assente dalla 16ª alla 20ª giornata. Problema al bicipite femorale: assente dalla 21ª alla 25ª. Problema al flessore nel riscaladmento alla 30ª giornata.

