Nikola Vlasic sta giocando le ultime partite in mezzo al campo: in panchina nelle ultime due, a gara in corso ha fatto il mediano

Mancano 8 partite alla fine del campionato di Serie A. Il Torino sta disputando una stagione mediocre come al solito, che difficilmente si concluderà con il raggiungimento dell’Europa. L’andamento delle altre squadre, oltre a quello dei granata, non fa ben sperare, anche se il presidente Urbano Cairo ci crede. Questa parte finale di stagione, permette a Ivan Juric di fare esperimenti e le ultime partite Nikola Vlasic le ha giocate a centrocampo. Un ruolo non suo, in quanto il croato classe 1997 è abituato a giocare sulla trequarti o come prima punta. In nazionale invece gioca come esterno d’attacco nel 4-3-3 di Dalic. Dopo il Mondiale, il numero 16 ha perso brillantezza e nell’emergenza è stato spostato in mezzo al campo. Juric non lo vede lì, si tratta di una situazione provvisoria e queste sono state le sue parole in conferenza stampa prima di Torino-Salernitana: “Non credo che il suo calo sia legato all’incertezza del futuro, prima del Mondiale ha fatto bene, dopo ha fatto meno bene. E’ un grande uomo, so qual è il suo valore. Cercheremo di sfruttarlo al meglio in queste ultime partite. Lavora bene, anche l’altra settimana è entrato bene a giocare da centrocampista”.

Vlasic in mezzo al campo

In totale 29 presenze tra campionato e coppa per Vlasic, con 4 gol, 4 assist e una sola ammonizione. L’infortunio alla coscia gli ha fatto saltare 4 partite, poi contro Napoli e Sassuolo ha giocato titolare da trequartista, rispettivamente 85 e 90 minuti. Contro la Roma invece, è entrato al 62′ al posto di Ricci, giocando 28 minuti in mezzo al campo. Ricci contro la Salernitana si è infortunato al 38′ e Vlasic ha di nuovo preso il suo posto, giocando per 52 minuti in mezzo al campo.