Alla vigilia di Torino-Salernitana, l’allenatore granata Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita

E’ la vigilia di Torino-Salernitana e, come di consueto, il tecnico Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita di domani. Ecco le sue parole: “La Salernitana è una squadra diversa rispetto all’andata, hanno preso tanti giocatori di gamba e stanno facendo bene. Hanno un attacco importantissimi e prevedo una partita difficile”.

“Zima e Aina sono ancora lontani dal recupero, Ilic invece è recuperato, si è allenato questa settimana con noi. Se Ilic gioca? Non lo so, vediamo”.

“Vlasic? Con tutti i giocatori ho lo stesso rapporto. Non credo che il suo calo sia legato all’incertezza del futuro, prima del Mondiale ha fatto bene, dopo ha fatto meno bene. E’ un grande uomo, so qual è il suo valore. Cercheremo di sfruttarlo al meglio in queste ultime partite. Lavora bene, anche l’altra settimana è entrato bene a giocare da centrocampista”.

“La squadra deve reagire, non deve accettare le ultime partite. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una grande partita e per quello mi brucia di più, perché quelle sono le partite da vincere”.

“Lazaro non ha ancora i 90 minuti sulle gambe, magari giocherà dall’inizio domani ma non credo che abbia tutti i 90 minuti. Anche lui se ne è accorto di non essere ancora al top, cercheremo di portarlo al meglio della condizione”.

“L’attacco della Salernitana con Dia, Piatek, Candreva è peggio del nostro? Secondo me no. Quando troviamo le squadre di bassa classifica io non vedo questa supremazia, se noi non siamo al massimo sotto ogni aspetto difficilmente riusciremo a vincere. Come abbiamo dimostrato in altre gare”.

“Djidji ultimamente ha avuto qualche problema di pubalgia, adesso ha recuperato e domani giocherà lui perché lo ritengo molto forte. Al centro giocherà Buongiorno e Rodriguez tornerà a fare il terzo di sinistra”.

“Qual è la carenza del Torino? Non ho una risposta. Noi le partite le facciamo, siamo competitivi. In questi due anni raramente siamo stati sovrastati ma è anche vero che quest’anno abbiamo perso 10 punti su calci piazzati. E sono tanti. Poi magari non abbiamo uno che batte bene i piazzati, a centrocampo siamo bassi, i quinti sono bassi, gli attaccanti bassi. Questi sono dei particolari, noi siamo una squadra media ma nei particolari non siamo stati attenti nella costruzioni. Ci sono diverse situazioni in cui nei particolari abbiamo fatto male”.

“Sousa ha detto che la squadra è stata costruita a mia immagine e somiglianza? Noi abbiamo perso 7 titolari più altri 6 o 7 che entravano. Quest’anno potevamo fare meglio io e Davide come costruzione della squadra, come sintonia. Con quello che avevamo a disposizione potevamo fare meglio tutti e due”.

“Al prossimo anno non ci penso ancora. L’anno scorso abbiamo fatto un lavoro strepitoso, per la prima volta in quattro anni oggi sento che potevo fare meglio, potevo fare meglio, lo staff, a livello di organizzazione. Questa volta il presidente ha messo a disposizione molto, non possiamo dare la colpa sempre a lui, ma noi potevamo fare meglio. E con noi mi riferisco a tutte le componenti”.

“Radonjic sta facendo bene, ha fatto grandi progressi. Ha fatto partite importanti sia contro il Lecce che contro il Sassuolo. Anche Karamoh ha fatto una buona settimana, sceglierò tra uno di loro due. Magari faranno una staffetta, con uno che giocherà 60 minuti e l’altro 30”.

“Singo secondo me può fare di più, è uno dei giocatori che può crescere. CI sono giocatori che mi hanno sorpreso sulla crescita, ma lui può fare di più. Poi c’è la situazione contrattuale, che va in scadenza. Lì poi saranno situazioni che deciderà la società”.