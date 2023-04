Ecco dove vedere Torino-Salernitana in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 16 aprile alle ore 15.00

È tempo di risollevarsi per il Torino che, dopo le sconfitte contro Napoli e Roma e il pareggio col Sassuolo, proverà a strappare la vittoria alla Salernitana. Match impegnativo per entrambe le formazioni granata, che lottano per obiettivi diversi di classifica ma che sono restie a lasciare indietro punti preziosi. Calcio d’inizio in programma domenica 16 aprile alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.