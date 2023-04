La probabile formazione del Torino, che nella 30^ giornata di campionato affronterà la Salernitana di Paulo Sousa

Domani alle ore 15:00 il Torino scenderà in campo, in casa contro la Salernitana. Non sarà facile per gli uomini di Ivan Juric, reduci dalla sconfitta contro la Roma, affrontare quelli di Paulo Sousa, che non perdono da 6 partite in campionato. Gli squalificati sono due, uno per parte: Perr Schuurs nel Torino e Lassana Coulibaly nella Salernitana. Come dichiarato da Juric in conferenza stampa, Zima e Aina sono indisponibili, mentre Ilic è recuperato. Vieira si è allenato a parte e non è ancora a disposizione. Nei campani invece gli insponibili sono Crnigoj e Maggiore. Sempre durante la conferenza, il tecnico croato ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo la formazione.

Torino: Djidji torna titolare, ballottaggio Linetty-Ilic

Toro che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Sulla difesa non ci sono dubbi: sarà composta da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. In mezzo al campo invece, vicino a Ricci si giocano il posto Linetty e Ilic, con il primo favorito. Sugli esterni Singo a destra e Lazaro a sinistra, ma occhio a Vojvoda. Sulla trequarti, dietro all’unica punta Sanabria, sono in vantaggio Vlasic e Radonjic, rispettivamente su Miranchuk e Karamoh.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Linetty, Gineitis, Miranchuk, Seck, Pellegri, Karamoh. All. Juric.

Squalificati: Schuurs Indisponibili: Zima, Aina, Vieira

