La probabile formazione della Salernitana di Sousa, avversaria del Torino nella 30^ giornata di campionato

La 30^ giornata di campionato per il Torino è alle porte: appuntamento oggi, domenica 16 aprile, alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Salernitana. La squadra allenata da Paulo Sousa è alla ricerca di punti per allontanarsi definitavemnte dalla zona salvezza, non sarà perciò una gara semplice. L’allenatore dei campani ha dichiarato che battere il Toro sarà difficile e che l’intensità dovrà essere alta. Gli squalificati della partita sono due, uno per parte: Perr Schuurs nel Torino e Lassana Coulibaly nella Salernitana. Gli indisponibili nella Salernitana sono due: Crnigoj e Maggiore. Nella squadra di Ivan Juric sono ancora out Zima, Aina e Vieira.

Salernitana: Mazzocchi al rientro

La Salernitana scenderà in campo con un 3-4-2-1, modulo speculare a quello del Torino. In porta ci sarà Ochoa, ormai sempre preferito a Sepe. Difesa a tre con Gyomber al centro, Daniliuc a destra e Pirola a sinistra. In mezzo al campo coppia formata da Nicolussi Caviglia e Vilenha (che segnò all’andata). Gli esterni saranno Bradaric a sinistra e Mazzocchi a destra (insidiato da Sambia), al rientro dall’infortunio. Dietro all’unica punta Piatek, agiranno sulla trequarti Candreva e Dia. Quest’ultimo può anche staccarsi e andare a giocare vicino al 99 polacco.

La probabile formazione della Salernitana

Probabile formazione Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilenha, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. A disp. Sepe, Fiorillo, Lovato, Sambia, Troost-Ekong, Fazio, Bronn, Bohinen, Botheim, Valencia, Kastanos. All. Sousa.

Squalificati: Coulibaly

Indisponibili: Crnigoj, Maggiore