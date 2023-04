I convocati per la 30^ giornata, che vedrà affrontarsi Torino e Salernitana allo Stadio Olimpico Grande Torino

La Serie A chiama e il Torino risponde presente. I granata si preparano ad un’altra sfida tra le mura amiche. Nel mirino i tre punti che valgono non solo sul fronte classifica: nelle ultime sfide, il Torino ha infatti raccolto poco e, per superare la crisi e chiudere al meglio, deve uscire dall crisi al più presto. Senza Schuurs squalificato e con Aina, Vieira e Zima out, Juric dovrà fare le proprie valutazioni. Lo stesso vale per Sousa, che lotta per allontanarsi dalla zona rossa della classifica con la sua Salernitana. Qualche assenza anche per lui: Coulibaly squalificato, Crnigoj, Fazio e Maggiore out. Ecco le scelte dei due tecnici.

Torino-Salernitana: i convocati di Sousa

Ecco la lista dei 23 convocati di Paulo Sousa:

PORTIERI: Ochoa, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Iervolino, Kastanos, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Torino-Salernitana: i convocati di Juric

Ecco i 24 convocati del Torino:

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: Bayeye, Buongiorno, Djidji, Gravillon, Lazaro, Rodriguez, N’Guessan, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Adopo, Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci

Attaccanti: Miranchuk, Pellegri, Radonjic, Karamoh, Sanabria, Seck, Vlasic