Le formazioni ufficiali di Torino-Salernitana: Lazaro non è nell’undici titolare, dietro Sanabria. non Vlasic ma Miranchuk

Qualche sorpresa nell’undici di Juric per la sfida tra Torino-Salernitana. Vlasic parte ancora una volta dalla panchina, come già accaduto contro la Roma. Sulla fascia sinistra non Lazaro ma Vojvoda, con Rodriguez che torna in difesa e Buongiorno schierato al posto dello squalificato Schuurs

Torino-Salernitana: chi gioca

Ecco i due undici di partenza:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Pellegri, Vlasic, Lazaro, Adopo, Seck, Gineitis, Linetty, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Dia; Piatek. A disposizione: Sepe, Sorrentino, Bronn, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Troost-Ekong, Mazzocchi, Iervolino, Lovato. Allenatore: Sousa.