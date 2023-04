Il presidente granata al termine della partita tra il suo Torino e la Salernitana: “Nel 2013/2014 alla 30a giornata avevamo gli stessi punti”

I fischi e quei cori di contestazione partiti dalla Maratona al termine di Torino-Salernitana spiegano meglio di ogni altra parola l’umore dei tifosi dopo l’1-1 finale. Chi invece, nonostante l’attuale undicesimo posto in classifica, resta fiducioso anche per quanto riguarda una possibile qualificazione a una coppa europea è Urbano Cairo. “Io sono fiducioso per il finale di stagione – ha commentato il presidente granata al termine della gara contro la squadra campana – nel 2013/2014 avevamo gli stessi punti di oggi alla 30a giornata, poi chiudemmo settimi a quota 57 punti. Sono fiducioso, mai dire mai, tutto è possibile”.

Cairo: “Peccato per l’approccio che abbiamo avuto”

Il settimo posto è al momento distante cinque punti, sempre ammesso che la penalizzazione inflitta alla Juventus non venga ridotto o addirittura del tutto annullata. Certo una vittoria contro la Salernitana avrebbe potuto aiutare ad alimentare le speranze per una rimonta. “Peccato per l’approccio che ci è costato caro con la Salernitana, è già successo ultimamente, poi la squadra ha fatto la partita e non ha più rischiato” ha commentato a riguardo Cairo. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio il Torino ha poi pareggiato grazie al nono centro stagione di Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano a fine gara si è preso i complimenti del presidente: “Sanabria? Sta facendo molto bene. Il suo gol non è stato per nulla banale”.