Come ricordato dal presidente Cairo, il Torino aveva gli stessi punti nel 2013/14: i granata hanno poi centrato un posto in Europa League

Momento non facile per il Toro, reduce da 4 gare senza vittoria in Serie A e pesantemente contestato dai suoi tifosi. I granata sono scivolati all’undicesimo posto in classifica, a quota 39 punti, al pari dell’Udinese di Sottil. Gli uomini di Juric, nelle ultime settimane, non sono riusciti a ridurre il distacco dal sesto posto, valido per la qualificazione in Conference League. I risultati conseguiti dall’Atalanta, poi, non fanno altro che aumentare i rimpianti in casa Torino: i nerazzurri, infatti, hanno perso 5 delle ultime 9 partite. Al termine della sfida contro la Salernitana, pareggiata per 1-1, è intervenuto il presidente Cairo, che ha commentato la classifica del club: “Io sono fiducioso per il finale di campionato, nel 2013/2014 avevamo gli stessi punti di oggi alla 30a giornata, poi chiudemmo settimi a quota 57 punti. Sono fiducioso, mai dire mai, tutto è possibile”. Ma come andò esattamente in quella stagione?

La stagione 2013/2014: che finale per gli uomini di Ventura

Il 2013/2014 ha visto il Torino, allenato da Gian Piero Ventura, compiere un vero e proprio filotto di risultati utili: nelle ultime 8 gare, infatti, il club granata conquistò ben 18 punti. Contro Cagliari, Catania e Genoa i granata collezionarono 3 vittorie consecutive, per poi pareggiare all’Olimpico un match pirotecnico con la Lazio. Contro Udinese e Chievo arrivarono altri 6 punti, che precedettero i due pareggi – contro Parma e Fiorentina – con cui il Torino concluse la stagione. Gli uomini di Ventura chiusero al settimo posto senza più perdere, che valse comunque la qualificazione in Europa: il Parma infatti, classificatosi sesto, venne escluso dalle coppe a causa del mancato ottenimento della licenza UEFA.

Il calendario a confronto

2013/2014

Torino-Cagliari 2-1

Catania-Torino 1-2

Torino-Genoa 2-1

Lazio-Torino 3-3

Torino-Udinese 2-0

Chievo-Torino 0-1

Torino-Parma 1-1

Fiorentina-Torino 2-2

2022/2023

Lazio-Torino

Torino-Atalanta

Sampdoria-Torino

Torino-Monza

Verona-Torino

Torino-Fiorentina

Spezia-Torino

Torino-Inter