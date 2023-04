Sono disponibili sul circuito Vivaticket i biglietti per la trasferta di sabato 22 aprile allo Stadio Olimpico contro la Lazio

Dalle 19.00 di venerdì 14 aprile sono in vendita sul circuito VIVATICKET i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara LAZIO vs TORINO di sabato 22 aprile alle ore 18:00. Non è necessario essere in possesso della Fidelity Card. La vendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 21 aprile. Divieto di cambio nominativo sui titoli.