Nel secondo tempo di Torino-Salernitana Antonio Sanabria ha timbrato nuovamente il cartellino: 9 gol in stagione e doppia cifra a un passo

Prosegue il momento magico di Tonny Sanabria, che ha riportato in equilibrio la gara contro la Salernitana, sbloccata da Vilhena dopo pochi minuti di gioco. Per l’ex Real Betis, con quello di domenica, fanno 5 gol nelle ultime 8 gare. Contro i campani, grazie al prestigioso assist di Miranchuk, Sanabria ha trovato il primo gol su azione allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dall’inizio del 2023 sono 7 le reti che il numero 9 ha messo a segno in Serie A: solo Victor Osimhen è riuscito a fare di meglio, con 12 marcature. La doppia cifra è ormai a un passo, con 8 giornate ancora a disposizione. Al termine di Torino-Salernitana, Sanabria ha ricevuto anche i complimenti del presidente Cairo, che nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sta facendo molto bene, il suo gol non è stato per nulla banale”.

La gara di Sanabria

Quella di Sanabria non è stata una gara facile da affrontare, come dichiarato dallo stesso calciatore a gara conclusa: “Nel primo tempo non siamo stati bravi, nel secondo li abbiamo messi sotto. Hanno una difesa molto forte, siamo dispiaciuti perché era una buona opportunità per conquistare i tre punti. Non credo che abbiamo difficoltà in casa, c’è anche un avversario e contro queste squadre chiuse è difficile fare gol. Sento la fiducia del mister, anche quando non segno. Peccato che oggi non ci è servito per vincere. C’è poco da dire in un pomeriggio come questo, i tifosi ci sostengono sempre”. Quando l’attaccante ha avuto la sua chance, però, non ha fallito e l’ha buttata dentro con grande decisione, riuscendo a liberarsi delle marcature asfissianti di Gyomber, Daniliuc e Pirola. Ora per Sanabria l’esame Lazio di Maurizio Sarri, miglior difesa della Serie A.