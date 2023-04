Dopo Torino-Salernitana, Alessandro Buongiorno è diventato il calciatore ad aver commesso più falli in Italia: ecco quanti

Il Torino non riesce ad andare oltre il pareggio nella gara casalinga contro la Salernitana. Gli uomini di Juric, tuttavia, hanno giocato una buona gara e hanno avuto per lunghi tratti il controllo della partita: lo dimostrano il 64% di possesso palla e i 16 tiri effettuati verso la porta del messicano Ochoa. Il risultato finale, però, è stato 1-1. C’è anche chi, al termine della gara, ha raggiunto un primato non del tutto invidiabile. Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, che con ben 52 falli, è diventato il calciatore ad aver commesso più infrazioni nel campionato italiano ma pure nei top 5 campionati europei: la classifica.

Le parole di Buongiorno

Al termine della sfida del Grande Torino, Buongiorno ha parlato così del suo primato: “Sono il difensore più falloso dei cinque maggiori campionati europei? Il mister ci chiede di essere tanto aggressivi, nonostante i falli aiuto la squadra a recuperare tanti palloni che permettono alla squadra di stare alti. Adesso abbiamo la partita contro la Lazio, dobbiamo iniziare a pensare a quella e preparare bene”. Alla base del record negativo, ci sarebbe dunque una particolare richiesta del tecnico.

I difensori più fallosi in Serie A

Buongiorno 52 Hien 43 Scalvini 39 Skriniar 35 Carlos Augusto, Posch 35 Mancini, Ibanez, Dawidowicz, Sernicola 34