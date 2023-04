Sintesi e commento di Torino-Salernitana, sfida valida per la trentesima giornata di Serie A: solo un pari per i granata

“Fuori le palle”, “Andate a lavorare”: così la Maratona ‘accoglie’ il Toro che dopo la partita con la Salernitana prova ad andare sotto la Curva. E non mancano nemmeno i cori contro Cairo, costanti durante tutta la partita. Con la squadra campana finisce 1-1: la sblocca Vilhena, la pareggia Sanabria nella ripresa. Il Toro aggancia l’Udinese, che sarà in campo con la Roma questa sera.

Primo tempo: il vantaggio della Salernitana

Per la sfida alla Salernitana Juric sceglie un undici che per forza si discosta da quello visto con la Roma, anche perché non c’è lo squalificato Schuurs e questo porta Buongiorno a prendere il suo posto al centro della difesa e Rodriguez a tornare in difesa, lasciando la fascia sinistra a Vojvoda. Ancora una volta Vlasic parte dalla panchina: ci sono Miranchuk e Radonjic alle spalle di Sanabria. Il Toro inizia in maniera piuttosto molle ed è la Salernitana a passare in vantaggio dopo soli nove minuti. Cross di Candreva per Piatek che lascia il pallone a Vilenha: Milinkovic-Savic immobile, campani in vantaggio. Al 15′ un’altra occasione per la squadra di Paulo Sousa. La conclusione di Candreva va a stamparsi sul palo: in traiettoria c’è Piatek che non colpisce ma distrae col suo movimento il portiere del Toro, salvato solo dal legno. La squadra di Juric sembra non reagire ed è della Salernitana a fare la partita. I granata si affidano ai lampi di Radonjic ed è proprio da una sua fiammata che Gyomber sfiora l’autogol, colpendo la traversa. Al 38′ Juric costretto al primo cambio forzato. Fuori Ricci, infortunato, dentro. Vlasic che va a sistemarsi in mediana. I minuti scorrono ma il Toro dà l’impressione di non esserci. E la Maratona chiede più volte di tirare fuori gli attributi, oltre ad invitare il presidente Cairo a vendere.

Secondo tempo: il Toro la riacciuffa

La ripresa si apre senza nessun cambio da una parte e dall’altra ma con un Toro che inizia con un piglio più deciso rispetto a quanto visto nel primo tempo. Al 10′ il primo cambio di Juric: in campo Lazaro, fuori Singo. Il Toro la pareggia un paio di minuti dopo, ma sull’asse Miranchuk-Sanabria. Il filtrante del primo trova l’attaccante tutto solo e libero di battere Ochoa. Di nuovo parità, 1-1. Sousa richiama Piatek, Nicolussi Caviglia e Daniliuc per provare a sorprendere Juric. Il croato ha invece solo un’ultima finestra di cambi da poter effettuare nella restante mezz’ora più recupero. Al 16′ Radonjic vicinissimo alla rete del vantaggio: azione delle sue, ingresso in area e anticipo… di Vojvoda, che praticamente gli soffia il pallone e tira in porta. La palla respinta torna sui piedi del serbo ma c’è Gyomber a respingere. La mossa del finale di Juric è quella di inserire Seck e Karamoh, per tentare un ultimo assalto nel finale. La partita resta combattuta fino al triplice fischio… e i fischi arrivano dalla Maratona, che di nuovo invita la squadra a tirare fuori gli attributi.