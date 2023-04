Torino-Salernitana, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Otto giorni dopo la sconfitta contro la Roma, la seconda di fila in casa dopo quella col Napoli, il Toro torna in campo proprio al Grande Torino, stavolta contro la Salernitana, avversario che all’andata ha strappato un punto nonostante la miriade di occasioni costruite dalla squadra di Juric. I campani inseguono la seconda salvezza di fila mentre il Torino è chiamato al riscatto dopo aver perso contatto con la zona Europa. Segui in diretta Torino-Salernitana su Toro.it.

Torino-Salernitana: il prepartita

Ore 13.50 Le squadre sono negli spogliatoi, a breve scenderanno in campo i portieri per iniziare il riscadamento

Ore 13 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Salernitana. Giornata soleggiata a Torino e temperatura gradevole: intorno allo stadio c’è ancora poco movimento. Tra le 13.15 e le 13.30 i pullman delle due squadre arriveranno al Grande Torino, poi il consueto riscaldamento che precederà il match tra la squadra di Juric e quella di Paulo Sousa.

Torino-Salernitana: le formazioni ufficiali

Ecco le ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Pellegri, Vlasic, Lazaro, Adopo, Seck, Gineitis, Linetty, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Dia; Piatek. A disposizione: Sepe, Sorrentino, Bronn, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Troost-Ekong, Mazzocchi, Iervolino, Lovato. Allenatore: Sousa.

Torino-Salernitana: dove vederla in tv e streaming

Torino-Salernitana in diretta sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2014. La diretta web testuale sarà su Toro.it.

Torino-Salernitana: la diretta

Calcio d’inizio alle 15