Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo al 38′ di Torino-Salernitana: ancora un problema al polpaccio per il numero 28

Ancora problemi al polpaccio per Samuele Ricci che al 38′ di Torino-Salernitana è stato costretto a lasciare il terreno di gioco (al suo poto è entrato Nikola Vlasic). Non è la prima volta che Ricci è costretto a fermarsi per un guaio muscolare al polpaccio ma era già successo in due precedenti occasioni in questa stessa stagione.