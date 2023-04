I convocati per la 31^ giornata di campionato, che vedrà affrontarsi Lazio e Torino allo Stadio Olimpico di Roma

Manca sempre meno alla 31^ giornata di campionato per il Torino. I granata affronteranno in trasferta la Lazio, in una partita molto difficile contro i secondi in classifica. Appuntamento alle ore 18:00 di sabato 22 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Torino. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri dovranno fare a meno di Danilo Cataldi, fuori per squalifica. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Lazio-Torino: i convocati di Sarri

Ciro Immobile ha recuperato prima del previsto e Sarri lo ha convocato per la partita contro il Torino.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.

Lazio-Torino: i convocati di Juric

Sono 23 i convocati di Juric per la partita contro la Lazio. Assenti Aina, Vieira, Zima oltre a Pellegri che ha giocato con la Primavera.

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Bayeye, Buongiorno, Djidji, Gravillon, Lazaro, Rodriguez, Schuurs, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Adopo, Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci

Attaccanti: Karamoh, Miranchuk, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic