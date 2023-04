Il dt Vagnati ha seguito la sfida del Karagumruk, la squadra di Pirlo in cui gioca Baniya: con lui l’agente che ha portato Schuurs al Toro

La foto è di Sports Digitale, media turco che ha “beccato” Davide Vagnati in Turchia, allo stadio di Instanbul durante la sfida del Fatih Karagumruk contro l’Umraniyespor. La prima è la squadra allenata da Andrea Pirlo dove in difesa gioca Rayyan Baniya, schierato titolare. Era probabilmente proprio lui l’osservato speciale. La presenza al suo fianco di George Gardi, intermediario che si muove proprio nel mercato turco e che il Torino ha già avuto modo di conoscere da vicino per il trasferimento di Schuurs, attesta la possibilità che la prossima operazione in difesa potrebbe essere legata al giocatore turco.