L’ala del Verona, con la doppietta al Bologna, avvicina gli scaligeri alla salvezza: così scatterebbe l’obbligo di riscatto

A volte ritornano ed è proprio questo il caso. Per Simone Verdi, quella di ieri è stata una notte magica. Tornato titolare, proprio contro il Bologna, club considerato come casa per lui, ha messo a segno una doppietta, che mancava da febbraio 2022, in occasione di Salernitana-Spezia. Il primo gol è arrivato su un rigore causato da Skorupski. Dal dischetto, la precisione del gialloblù ha avuto la meglio. Il bis invece è stato siglato nel secondo tempo, con un colpo di testa su cross di Faraoni. Un traguardo importante, che lo fa salire a quota 4 gol stagionali, ma soprattutto, consegna i 3 punti al Verona in piena lotta salvezza.

Verdi, un guadagno anche per i granata

Un guadagno su ogni fronte per l’ex Toro, a cui piace segnare ai club dove ha giocato. Lo ha già fatto in tre occasioni in passato, di cui una proprio contro il Bologna (il 20 dicembre 2020, quando indossava la maglia granata). La doppietta di ieri, vale però oro anche per i due club. Gli scaligeri si avvicinano alla salvezza che, nel caso in cui venga centrata, farebbe scattare l’obbligo di riscatto e renderebbe Verdi un giocatore a gialloblù a tutti gli effetti. Al Toro andrebbero in quel caso 5 milioni.