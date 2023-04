Con la gara in programma tra Torino e Atalanta ci sarà modo di discutere del rinnovo di Miranchuk, in prestito dai nerazzurri

Il Torino continua la preparazione in vista del match casalingo contro l’Atalanta, in programma sabato 29 aprile alle ore 20:45. Un’eventuale vittoria sugli uomini di Gasperini sarebbe fondamentale per i granata in ottica classifica e darebbe continuità ai tre punti ottenuti contro la Lazio. Sarà una gara ricca di significato anche per Aleksey Miranchuk, reduce da due stagioni in nerazzurro in cui non ha trovato molto spazio. Il trequartista russo ritroverà i suoi ex compagni di squadra con un futuro ancora in bilico: il trequartista è infatti arrivato dal club di Percassi in prestito con diritto di riscatto. Le ultime 7 giornate di campionato saranno decisive per confermare le buone cose fatte finora e per meritare a pieno la permanenza nel club.

Miranchuk, 7 gare per convincere Cairo

La stagione dell’ucraino in granata è stata senza dubbio positiva. Il numero 59 ha spesso fatto la differenza, con giocate e reti decisive per i risultati del Toro. Il bilancio è di 4 gol e 6 assist con 7 sfide al termine della Serie A, per incrementare ancora il bottino. Il suo riscatto è fissato a 12 milioni di euro: l’intenzione è quella di trattenerlo a Torino, con Vagnati e Cairo che cercheranno sicuramente uno sconto per il suo cartellino. I granata vogliono giocare al ribasso, sperando che l’abbondanza sulla trequarti nella rosa dei nerazzurri possa facilitare la buona riuscita della trattativa: la partita di sabato sera sarà l’occasione per parlare con i dirigenti nerazzurri del futuro del trequartista.