Il Toro continua a tener d’occhio Baniya. Il Karagumruk per far partire il difensore nato a Bologna vuole almeno 5 milioni di euro

Ormai lo sguardo di molti, oltre ad essere proiettato al finale della stagione in corso, è rivolto al futuro e cioè al prossimo campionato ed è proprio per questo motivo che si sente già parlare di calciomercato, aspetto del mondo del pallone che spesso affascina anche di più del calcio giocato. Tra le squadre che hanno già iniziato a guardarsi intorno per pianificare con molta attenzione e precisione le prossime mosse c’è senza alcuna ombra di dubbio il Toro del presidente Urbano Cairo e del direttore tecnico Davide Vagnati. Tra i nomi che hanno iniziato a orbitare intorno al club granata con una certa insistenza c’è quello del difensore del Karagumruk Rayyan Baniya. Proprio per osservarlo da vicino, Vagnati era volato in Turchia per assistere alla partita di Super Lig turca Karagumruk-Umraniyespor, terminata 4-2 in favore dei padroni di casa che sono allenati da Andrea Pirlo. Baniya, nato a Bologna da padre beninese e madre turca, dispone di diverse caratteristiche e qualità che sicuramente farebbero molto comodo a Ivan Juric. Tra queste sicuramente l’ottima stazza fisica, il saper tenere gli uno contro uno in isolamento e il vizio del gol.

Baniya ha stupito Vagnati in positivo perciò i granata proveranno a portarlo a Torino

L’impressione che Baniya ha dato a Vagnati è stata decisamente buona, perciò il club granata proverà a portare o meglio, riportare in Italia il difensore classe 1999. Per il momento l’ostacolo più importante per il Toro rimane il costo del cartellino del giocatore ex Mantova che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Una cifra che il Toro potrebbe ricavare o dalla cessione a titolo definitivo di Armando Izzo al Monza o dall’obbligo di riscatto che l’Hellas Verona dovrà esercitare per Simone Verdi nel caso di salvezza. Quello che per il momento rimane certo è che i granata intanto non perderanno di vista Baniya e in estate proveranno a portarlo a vestire la maglia granata.