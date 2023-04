Il Monza sta trattando con il Toro per cercare di comprare Izzo a titolo definitivo, i granata sperano di incassare almeno 5 milioni di euro

Il campionato di Serie A sta giungendo al termine e per questo motivo il pensiero di molti si sta già proiettando alla prossima stagione, con i vari club che stanno già pianificando le prime mosse per il futuro. Tra queste società ci sono anche il Monza e il Toro che hanno iniziato a parlare del futuro di Armando Izzo. Il difensore campano attualmente gioca nel club brianzolo, ma il suo cartellino è di proprietà dei granata. Il giocatore ex Genoa in biancorosso è diventato uno dei punti di riferimento più importanti ed è proprio per questo che il Monza vuole acquistare Izzo a titolo definitivo. A fine marzo l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani all’uscita da un’assemblea di Lega aveva dichiarato: “Cairo ha detto che Izzo sta facendo bene? Ha tutto l’interesse a dirlo visto che il cartellino è suo. La nostra volontà è assolutamente quella di tenerlo. Confermo che sta facendo bene”. Quindi già da diverse settimane si poteva presupporre che la società di Silvio Berlusconi iniziasse a parlare con il patron del Toro Urbano Cairo e con il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati.

Izzo e quella frecciatina a Juric: “Non mi aspettavo da parte sua questo comportamento”

Qualche settimana fa proprio lo stesso Izzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia rivelando che al Monza si trova molto bene e non facendosi sfuggire l’occasione di lanciare qualche frecciatina a Ivan Juric con il quale all’ombra della Mole, a differenza di quanto successo precedentemente a Genova, non è mai scoccata la scintilla. Infatti, nell’ultima parentesi in granata il difensore è sceso in campo con il contagocce. Il giocatore napoletano si è poi sfogato dicendo: “Ho sempre dato tutto per la maglia del Toro, non mi aspettavo questo comportamento da parte di Juric”. Dunque è praticamente impossibile pensare che Izzo possa tornare al Toro per restarci, nonostante l’ottima stagione in biancorosso. Il club granata per la cessione dell’ex numero 5 del Toro spera di incassare almeno 5 milioni di euro da poter poi reinvestire sul mercato.