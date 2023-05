Calciomercato Torino / L’estremo difensore albanese costa 800.000 euro netti a stagione: una cifra che pesa sulle casse granata

Con la fine della stagione, si avvicina il momento di fare i conti in tasca per il Torino. Non solo entrate e uscite pesano infatti sul bilancio dei granata. Una delle spese più sostanziose è infatti costituita dal monte ingaggi, che li vede attualmente al decimo posto e che potrebbe guidarli in alcune scelte di mercato. Sulla lista, c’è già un primo nome che si discute da tempo: quello di Etrit Berisha, che vive ormai da separato in casa e che pesa sulle casse del club.

Berisha, dalle stelle alle stalle

Con i suoi 800.000 euro netti, pari a 1.6 milioni lordi, l’ex Lazio è davanti ad alcuni titolari grazie allo status e all’esperienza conquistati nel tempo. Il suo contributo alla causa del Toro è però nullo. Sotto la Mole, sta infatti vivendo uno degli epiloghi più infelici degli ultimi tempi. Dalla conqusita del posto da titolare si è infatti ritrovato ad essere uno dei grandi esclusi di stagione. Neanche la Coppa Italia gli ha riservato un posticino, incrementando il malcontento e la voglia di cambiare aria fino a una rottura definitiva col club.

Toro, addio sempre più concreto per l’ex Lazio

Messo fuori rosa e scavalcato anche dall’ex Primavera Luca Gemello, Berisha è rimasto ai margini del progetto granata e non solo. Il CT dell’Albania Sylvinho, visto il poco spazio ottenuto in granata, ha virato su scelte diverse per difendere i pali, consegnando le chiavi a Strakosha. Un prezzo drasticamente alto da pagare su tutti i fronti per il portierone granata, che si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, e che dirà probabilmente addio al club a fine stagione.