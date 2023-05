Al Torino manca qualcosa in mezzo al campo: in estate Vagnati avrà molto lavoro da fare per accontentare Juric

Nel Torino di quest’anno mancano alcune pedine ed è sempre più evidente. I ragazzi si impegnano, danno il massimo, ma la squadra è questa e mancano fisictà e qualità. O meglio, qualcosa c’è, ma così si finisce nella zona grigia, in quella tanto temuta e odiata mediocrità. In mezzo al campo, manca qualcuno di fisico: in estate Vagnati avrà molto lavoro da fare. Servirebbe un profilo come Tommaso Pobega, che tanto bene ha fatto la scorsa stagione in granata. La squadra ha perso pedine importanti, che avevano determinate caratteristiche, come ad esempio Mandragora e Praet. I tre citati, oltre ad avere qualità, disponevano di un buon fisico e anche di una buona altezza. Contro l’Atalanta, ma anche contro molte altre squadre, i granata sono stati surclassati fisicamente in mezzo al campo.

La ricerca di Vagnati e le manovre preventive

Non sarà facile per Davide Vagnati trovare i profili giusti, tali da poter accontentare Juric. Inoltre, con Sasa Lukic in mezzo al campo, il centrocampo aveva molta più sostanza. Ilic è arrivato in inverno ed è stato un grande colpo, ma con la partenza dell’altro serbo il reparto è peggiorato. Ilic ha un potenziale enorme, ma può migliorare ancora tantissimo, soprattutto fisicamente. Più volte Ivan Juric ha dichiarato che manca fisicità, come dopo il pareggio per 1-1 in Roma-Torino: “Ci manca fisicità, senza fisicità è dura vincere”. Se si vuole alzare l’asticella, servirà una grande sessione di calciomercato in estate, che vada a sistemare le cose mancanti. Ancora una volta, Urbano Cairo si misurerà con le proprie ambizioni e con il suo portafoglio, sperando di poter accontentare il mister.