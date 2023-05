Il Torino ha il diritto di riscatto per Ronaldo Vieira ma per il momento i granata non sono convinti

Ronaldo Vieira è arrivato al Torino nel mercato di gennaio dalla Sampdoria, in prestito con un diritto di riscatto fissato intorno al milione di euro. Il centrocampista è stato scambiato con Ilkhan che in granata non trovava spazio e che ha quindi raggiunto Genova in prestito secco. Il classe 98 di proprietà della Sampdoria però fino ad ora non ha ancora convinto il club granata a sborsare il milione che servirebbe per trattenerlo a Torino. Infatti da quando è arrivato a gennaio Vieira ha giocato solamente 14 minuti contro l’Udinese, nella partita vinta in casa dal Torino per 1-0, entrando a fine partita. Dopo quella partita sono arrivate due panchine consecutive contro Milan e Cremonese. Tra l’altro nella partita contro il Milan Juric aveva preferito schierare Gineitis e Adopo al giocatore inglese. Dopo queste tre partite il centrocampista della Sampdoria si è fatto male in allenamento e ancora non è tornato. L’infortunio che lo sta tenendo fermo da parecchio tempo ormai è una contusione al ginocchio.

Riscattare Vieira o puntare sui giovani già di proprietà del Torino?

La società granata a fine stagione dovrà fare le dovute valutazioni, dovrà decidere se vale la pena puntare su Ronaldo Vieira anche per la prossima stagione. Certamente un giocatore in più in rosa può aiutare in caso di infortuni vari e comunque per aumentare le possibilità di gioco. Comunque bisogna tener conto che i granata hanno già tanti riscatti da pagare e la disponibilità economica non è certo quella di un top club. La prossima stagione oltre ai giocatori di cui Juric già dispone, tra cui il giovanissimo Gineitis che ha dimostrato di avere ottime qualità, Juric avrà a disposizione anche i giocatori che rientreranno dal prestito: Ilkhan che è attualmente in prestito alla Sampdoria e Garbett che è attualmente in prestito al NAC Breda e che in questa stagione ha già esordito con il Torino in Coppa Italia. Bisognerà anche vedere la situazione rinnovo di Adopo, perchè se il francese rinnovasse sarebbe un altro centrocampista giovane su cui puntare.