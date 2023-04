Pietro Pellegri durante il riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare e per questo motivo non è entrato in campo

Samuele Ricci non è l’unico calciatore del Torino che ha accusato un problema fisico durante la partita contro la Salernitana: anche Pietro Pellegri si è fermato. Nel corso del secondo tempo l’attaccante aveva cominciato il riscaldamento ma, dopo alcuni minuti, è tornato a sedersi in panchina. Il motivo? Un fastidio muscolare. “Pellegri aveva avuto un problema al flessore” ha poi spiegato a fine partite lo stesso Juric. Nei prossimi giorni l’attaccante si sottoporrà a nuovi esami per capire la reale entità dell’infortunio.