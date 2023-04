Primo cleansheet per i granata dalla sfida col Lecce, minato dai rue errori dell’estremo difensore del Torino

Una vittoria che vale molto quella ottenuta contro la Lazio. La riconquista della decima posizione e quindi di un posto nella parte sinistra della classifica resta però solo uno dei fronti da tenere in considerazione. Dopo infatti più di un mese, i granata sono tornati a vincere, ma soprattutto hanno chiuso il match a reti inviolate. Un traguardo positivo, raggiunto però con qualche rischio, soprattutto per Vanja Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic, due errori potenzialmente fatali

Un match ricco di insidie sin dal principio per il portierone granata che, dopo soli 38 secondi, è andato vicino a rendere la dfida in salita. Zaccagni di testa cerca l’imbucata e l’ex SPAL interviene senza bloccare il pallone che gli scivola. Poco prima che varchi la soglia di porta, riesce a toglierlo con un colpo, evitando il vantaggio biancoceleste, confermato dal Goal Decision Sysyem. Se poi il resto del match vede Vanja in controllo, nel finale torna a rischiare su un tiro di Luis Alberto, allontanato dai compagni.

Toro, vittoria e reti inviolate dopo più di un mese

Due scivoloni pericolosi, che in altre occasioni avrebbero minato la prestazione del Toro, ma che ieri sono stati insufficienti a fermarlo, consegnandogli tre punti e un prezioso cleansheet. L’ottavo di stagione sul fronte campionato, arrivato a 41 giorni di distanza dall’ultima volta, dove davanti ai granata c’era il Lecce, che dimostra quanto di buono fatto dal club a livello di squadra.