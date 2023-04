Lazio-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Si gioca la 31a giornata del campionato di Serie A 2022/2023 e allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Torino. La squadra di Maurizio Sarri vive un ottimo momento di forma e occupa il secondo posto in classifica, quella di Ivan Juric ha invece raccolto appena 2 punti nelle ultime quattro gare ed è scivolata all’undicesimo posto in classifica e non vince dalla gara in casa del Lecce (0-2 il finale). Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Lazio-Torino in diretta con noi su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-TORINO

Lazio-Torino: la diretta

3′ AMMONITO Romagnoli.

1′ Inizia il secondo tempo. Nessun cambio tra le due formazioni

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo. Il Toro torna negli spogliatoi in vantaggio.

45′ Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo.

43′ Gran tiro da fuori area di Ilic che rimbalza davanti a Provedel beffandolo. Toro in vantaggio con il primo gol in maglia granata del serbo.

43′ GOOOOOOLLLLL di Ilic.

38′ Bel tiro di Sergej, ma Vanja blocca il pallone senza nemmeno tuffarsi.

37′ Calcio di punizione pericoloso per la Lazio. Sfida tra i due Milinkovic-Savic.

34′ Continua a cercare di avanzare la Lazio, ma il Torino chiude bene ogni tentativo di attacco.

30′ Poche grandi occasioni ma partita molto intensa dal punto di vista agonistico. 0-0 dopo mezz’ora.

25′ AMMONITO Linetty.

24′ I granata stanno provando a chiudere la Lazio, che fatica a uscire.

20′ OCCASIONE importante per il Torino in ripartenza. Sanabria serve Radonjic che mette a sedere Patric e calcia una gran botta, ma Provedel fa una gran parata mettendola in calcio d’angolo.

18′ Bella giocata di Radonjic e Sanabria, che vengon però fermati da Patric prima di entrare in area.

13′ Hysaj finisce a terra dopo uno scontro di gioco in area. I padroni di casa chiedono il rigore ma Ghersini fa continuare.

10′ Lazio che prova a impostare il gioco, ma il Torino chiude bene le linee di passaggio.

6′ Dopo un avvio di fuoco le squadre sono passate allo studio dell’avversario.

2′ Prima occasione anche per il Torino con Radonjic, che calcia alto da sinistra.

1′ Subito enorme occasione per la Lazio. Pedro scappa sulla destra e mette un pallone in mezzo per Zaccagni che colpisce di testa. Vanja se lo fa scappare incredibilmente ma lo recupera appena sulla linea.

1′ Calcio d’inizio. Primo pallone giocato dalla Lazio.

PRIMO TEMPO

Lazio-Torino 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 43′ Ilic (T)

Ammoniti: pt 25′ Linetty (T)

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp. Maximiano, Adamonis, Lazzari, Casale, Pellegrini, Marcos Antonio, Gila, Radu, Fares, Basic, Romero, Immobile, Cancellieri. All. Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Gineitis, Ricci, Adopo, Vlasic, Karamoh, Seck. All. Juric.

Arbitro: Ghersini. Assistenti: Tolfo-Rossi- IV Uomo: Minelli. Var: Nasca. Avar: Pezzuto

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 17:45 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi al termine del riscaldamento. A breve inizierà Lazio-Torino, dopo che lo speaker annuncerà le formazioni.

Ore 17.15 Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento, i primi a mettere piede in campo sono stati i portieri, seguiti a ruota dai giocatori di movimento.

Ore 16.55 Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Torino gioca Linetty a centrocampo al fianco di Ilic.

Ore 16.35 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Olimpico di Roma.

Ore 15.45 Mancano ancora più di due ore al calcio d’inizio di Lazio-Torino. Tra i protagonisti della partita, a sorpresa, c’è Ciro Immobile che, una settimana fa, era stato coinvolto in un incidente stradale con un tram a Roma. Juric invece ha recuperato Samuele Ricci, che era uscito contro la Salernitana per un fastidio al polpaccio che fortunatamente non si è rivelato essere grave, ma non può ancora contare su Ola Aina, David Zima e Ronaldo Vieira. Assente anche Pietro Pellegri che è stato prestato alla Primavera di Giuseppe Scurto per la partita contro il Lecce.

Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp. Maximiano, Adamonis, Lazzari, Casale, Pellegrini, Marcos Antonio, Gila, Radu, Fares, Basic, Romero, Immobile, Cancellieri. All. Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Gineitis, Ricci, Adopo, Vlasic, Karamoh, Seck. All. Juric.

Dove vedere Lazio-Torino in streaming e in TV

La partita Lazio-Torino in tv e streaming sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.